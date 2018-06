Moeder en dochter omgekomen door dramatische samenloop van omstandigheden

De moeder is vermoedelijk kort geleden in de woning onwel geworden of gevallen en kwam daarbij te overlijden. Haar dochter was vanwege haar handicap niet in staat om hulp in te schakelen of voor zichzelf te zorgen en overleed zeer korte tijd later.

Zondagavond heeft de politie, na een melding van een bezorgd familielid, minutieus onderzoek verricht om meer helderheid te krijgen in wat zich heeft afgespeeld in de woning. De familie van de bewoonsters is inmiddels over de onderzoeksuitkomsten ingelicht.