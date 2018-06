Identiteit slachtoffers incident Landgraaf bekend

Het onderzoek naar de precieze toedracht van het ernstige incident op de Mensheggerweg is nog in volle gang. Een 34-jarige man uit Heerlen is aangehouden en het gezochte witte busje is in Heerlen aangetroffen.

Bij het incident dat rond 04.00 uur plaatsvond, is een 35-jarige voetganger uit Heerlen om het leven gekomen. Een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Mensheggerweg is aan het einde van de ochtend weer vrijgegeven voor het lokale verkeer.

Medeleven

"Wat begon als een mooi feest, eindigde in een drama. We zijn allemaal zeer aangeslagen door dit nieuws. Dit is verschrikkelijk. Ik wil mijn medeleven uitspreken naar de nabestaanden", zegt burgemeester Raymond Vlecken.

Aanhouding

De bestuurder van het busje een 34-jarige man uit Heerlen is aangehouden op verdenking van doodslag en poging doodslag. Hij heeft zichzelf maandag gemeld bij de politie Amsterdam. In verband met onderzoek zijn beperkingen opgelegd voor de verdachte. Er vindt nog tactisch en technisch onderzoek plaats aan de witte bus, die in een wijk in Heerlen is aangetroffen en in beslag is genomen door de politie.

Getuigen en slachtofferhulp

Als mensen nog informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn, dan kunnen zij dit doorgeven aan de politie via 0900 - 8844. Mensen die als gevolg van het ongeval met emotionele problemen te maken hebben, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland 0900 - 0101.