Apache-vlieger Roy de Ruiter wordt nieuwe drager Militaire Willems-Orde

Majoor-vlieger Roy de Ruiter (36) krijgt op 31 augustus de Militaire Willems-Orde 4e klasse. Hij verdiende de hoogste dapperheidsonderscheiding met zijn optreden als Apache-vlieger in Afghanistan. Het gaat om meerdere heldhaftige daden in de periode dat Nederland verantwoordelijk was voor de militaire inzet in de provincie Uruzgan (2006-2010).

Koning Willem-Alexander slaat De Ruiter tot ridder op het Haagse Binnenhof. Ook maakt het staatshoofd dan bekend voor welke acties hij wordt onderscheiden. De Ruiter: “Dat weet ik zelf ook niet. Ik heb me nooit beziggehouden met ‘dapper’. Ik deed gewoon m’n werk. Dapper waren voor mij de mannen en vrouwen op de grond. Apaches worden meestal ingezet als daar iets mis is. Wel voelde ik trots als we terug op de basis de betrokken militairen gezond en wel de hand konden schudden.”

Uitgebreid onderzoek

De voordracht kwam tot stand na uitgebreid onderzoek. Dat gebeurde door de Commissie Onderscheidingen en Eretekenen van de Koninklijke Luchtmacht, de Defensiebrede commissie dapperheidsonderscheidingen en het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Kapittelvoorzitter luitenant-generaal b.d. Henk Morsink: “Wij hebben het onderzoek van de luchtmacht bekeken, getuigen gehoord en situaties geanalyseerd. Maar we hebben ook gezocht naar zaken die het konden ontkrachten.”

Serieus getwijfeld

‘Te veel eer’, dacht Roy toen hij van minister Bijleveld hoorde dat hij was voorgedragen. “Ik heb serieus getwijfeld of ik hem wel moest accepteren. Ik sta niet graag in het middelpunt van de aandacht. Om die reden heb ik zelfs m’n bruiloft zonder familie en vrienden gevierd.” Uiteindelijk trokken 2 zaken hem over de streep. “Ten eerste dat de voordracht door de landmacht is opgestart, door de jongens en meiden voor wie wij het deden. Daarnaast zie ik het als een erkenning voor het hele squadron. Dus niet alleen de vliegers maar onze hele club daar.”

Prototype Nederlandse held

Minister Ank Bijleveld: “Hij is het prototype van een Nederlandse held die zichzelf niet zo ziet. Toch is het weldegelijk bijzonder wat hij heeft gedaan. Dingen die niet iedereen zou ondernemen. Bij Defensie vinden we het belangrijk om soms mensen als voorbeeld te stellen. Ook een rustige, bescheiden jongen kan door het maken van goede keuzes een held worden.”

Majoor De Ruiter is reservist bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij kwam in 1999 in dienst en was tot en met 2013 Apache-vlieger en instructeur. In die periode draaide hij 6 uitzendingen, waarvan 4 in Zuid-Afghanistan. Nu werkt hij als instructeur-helikoptervlieger bij de Royal Oman Police. In die functie voert hij onder meer search and rescue-operaties uit. Zo redde hij onlangs nog 2 Belgen van een steile rotswand.

Majoor Gijs Tuinman kreeg op 4 december 2014 als laatste een Militaire Willems-Orde. In 2009 kreeg Nederland met majoor Marco Kroon voor het eerst in ruim 50 jaar weer een ridder. Verder dragen nog enkele nationale en internationale militaire eenheden de Militaire Willems-Orde.