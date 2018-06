Brandweer onderzoekt achtergelaten IBC's

De hulpdiensten kregen maandagmiddag een melding binnen dat in een stuk bos aan de Schiekade in Schiedam IBC's met een onbekende inhoud zouden liggen. De brandweer, DCMR, politie en de gemeente kwamen ter plaatse.

De brandweer heeft samen met de DCMR enkele metingen en onderzoeken verricht. Nadat bleek dat er geen direct gevaar was voor de omgeving kon de brandweer weer terug. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de IBC's opruimen en enkele tegels verwijderen. Uit onderzoek is gebleken dat er een zuur in de containers zit.