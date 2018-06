NVWA neemt ongeveer 150 honden in bewaring

Inspecteurs van de NVWA namen zaterdag naar aanleiding van een spoedmelding van de politie een kijkje op een adres in Woerden (dat overigens al bij de NVWA in onderzoek was), waar op dat moment grote aantallen honden op het punt stonden te worden getransporteerd. De inspecteurs troffen in de woning en gebouwen van de hondenhandelaar in totaal zo’n 250 honden aan, waarvan een groot deel niet goed was verzorgd. Er waren magere honden en honden met ernstige klitten in de vacht; de huisvesting van veel dieren was onvoldoende. Veel honden beschikten niet over de juiste documenten of waren niet goed geregistreerd. In totaal zijn ongeveer 150 honden in bewaring genomen. Tegen de hondenhandelaar loopt zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke procedure.