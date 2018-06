Grote brand in bedrijfspand Barneveld

Op de Koningsbergenweg in Barneveld is maandagavond een grote brand uitgebroken.

Volgens de brandweer zou het gaan om een uitslaande brand en heeft men het sein 'zeer grote brand' gegeven.

Bij de brand komt veel rook vrij die in wijde omtrek van Barneveld is te zien. Een groot deel van het pand is door de brand al ingestort.