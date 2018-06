Vrachtwagenchauffeur omgekomen bij ongeval op A1

Bij het ongeval van vanochtend op de A1 is een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het betreft een 25-jarige man uit Barneveld.

Twee andere personen raakten gewond. Zij zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 07.20 uur ontstond in de staart van een file een kop-staart-aanrijding tussen meerdere voertuigen waaronder twee vrachtwagens en een bestelbus. Het dodelijk slachtoffer betreft één van de vrachtwagenchauffeurs. De twee gewonde slachtoffers zaten in de bestelbus. De A1 is voorlopig afgesloten voor politieonderzoek en bergingswerkzaamheden.