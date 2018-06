Vlucht voor politie eindigt in ongeval

Een 17-jarige bestuurder van een scooter uit Goes sloeg maandag 18 juni 2018 rond 21u20 met een bijrijder op de vlucht voor de politie. De vluchtpoging eindigde met een ongeval op de Grote Markt.

De jonge bestuurder sloeg zonder te kijken rechtsaf de Wijngaardstraat in. De politie reed op dat moment op de Zusterstraat. De agenten gaven een stopteken, maar de bestuurder reed weg en vluchtte het Sint Adriaanstraatje in. De politie moest omrijden. De agenten reden naar de Grote Markt en zagen daar de scooter op de grond liggen. Uit camerabeelden bleek later dat een auto uit de Korte Kerkstraat de scooter aan de zijkant raakte. De verdachte en de bijrijder werden gelanceerd. De 17-jarige bestuurder werd met pijnklachten ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet en voor het rijden zonder rijbewijs.