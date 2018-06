Streekvervoer vanaf maandag plat

Werkgevers in het streekvervoer volharden in hun onwil om duidelijke afspraken te maken in de cao over vermindering van de enorm hoge werkdruk en over een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle werknemers in het OV. ‘Daarmee kiezen zij zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer’, aldus Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van FNV.

Dat betekent dat er direct na de periode van herexamens in het middelbaar onderwijs in heel Nederland nauwelijks tot geen streekbussen en regionale treinen zullen rijden. Twee verkenners doen sinds afgelopen week een poging om alsnog een oplossing dichterbij te brengen voor het hoog opgelopen conflict tussen werknemers en werkgevers in het streekvervoer. Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen om concrete en goede afspraken te maken over werkdruk en loon. De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.