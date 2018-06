Vluchtende Amsterdamse winkeldief overleden

De man die gisteren na verdenking van een winkeldiefstal zwemmend probeerde te ontkomen is in het ziekenhuis overleden.

De 58-jarige man, een Amsterdammer, werd verdacht in een supermarkt aan de Van Reigersbergenstraat een winkeldiefstal te hebben gepleegd. Toen winkelpersoneel hem achtervolgde sprong hij tijdens zijn vlucht het water van de Kostverlorenvaart in. Hij zwom in de richting van de overkant en halverwege verdween hij onder water. Brandweerduikers werden ingezet om de man te traceren. Zij brachten hem naar de kant en daar heeft men hem langdurig gereanimeerd. Vervolgens is hij naar een ziekenhuis overgebracht en daar werd zijn dood vastgesteld.

Zijn overlijden is niet eerder naar buiten gebracht omdat de politie eerst zijn familie op de hoogte wilde stellen van zijn overlijden.