OM: Aanrijding Mensheggerweg Landgraaf geen terroristisch motief

Het onderzoeksteam van Politie en Openbaar Ministerie gaat vandaag verder met het technisch onderzoek, het horen van getuigen en het verhoren van de verdachte. Gezien het gegeven dat de verdachte nog in beperkingen wordt vastgehouden, doet het Openbaar Ministerie verder geen mededelingen over het lopende onderzoek.

Drie zwaargewonden in kritieke toestand in ziekenhuis

De situatie rondom de slachtoffers is onveranderd. Er is sprake van 1 dodelijk slachtoffer en 3 zwaargewonden die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Zodra het onderzoek dit toelaat, geeft het Openbaar Ministerie meer informatie.