'Mentale druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan'

De druk is zo hoog aan het worden, dat de gezondheid van de jongeren en de jongvolwassenen eronder begint te lijden. Dit meldt de Volkskrant dinsdag. Het RIVM schrijft dat de jongere generaties met veel stressfactoren tegelijk te maken krijgen. Zo ervaren studenten een hogere druk om te presteren in de tijd dat zij nog in de studiebanken zitten. En daarnaast hebben studenten, omdat de studiebeurs is afgeschaft, vaker een bijbaantje dan voorheen. Tegelijkertijd zet het bindend studieadvies de studenten meer onder druk.

24-uurseconomie

Jongvolwassenen met een baan ervaren meer druk doordat ze te maken krijgen met een 24 -uurseconomie die steeds sneller draait. En omdat er steeds meer met flexibele krachten gewerkt wordt, brengt dit onzekerheid met zich mee. Het RIVM verwacht dat door de vergrijzing jongere generaties in de toekomst ook sneller de rol van mantelzorger op zich moeten nemen. Ook de druk om constant gezien te worden op sociale media, kan leiden tot stresssymptomen, aldus het RIVM.