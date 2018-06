Twee aanhoudingen in langlopend drugsonderzoek

De politie heeft dinsdagochtend twee mannen uit Assen aangehouden in een langlopend onderzoek naar witwassen, fraude en handel in verdovende middelen. De twee mannen (44 en 46 jaar oud) werden na hun aanhouding overgebracht naar een politiebureau en werden daar ingesloten. Op elf locaties verrichtte de politie dinsdag zoekingen. Tijdens deze zoekingen werd gezocht naar goederen die in verband gebracht kunnen worden met de feiten waarvan het tweetal verdacht wordt.

Assenaren al langer in beeld

De twee verdachten uit Assen kwamen in 2016 en 2017 al in beeld, maar er was nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. De ingewonnen informatie maakte dat er een vervolg onderzoek werd ingesteld.

Aanhoudingen na vervolg onderzoek

Uit vervolgonderzoek in 2017 bleek dat de twee verdachte mannen uit Assen onverklaarbaar vermogen hadden. De verdachte mannen (44 en 46 jaar oud) werden na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) op dinsdagochtend 19 juni 2018 aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen, fraude en de handel in verdovende middelen. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Bekijk het volgende filmpje over Witwassen voor een heldere uitleg.

Elf zoekingen in panden

Na de aanhoudingen startte de politie op dinsdagochtend elf zoekingen in panden in Assen (6), Roden (2), Steenwijk, Amstelveen en Amsterdam. Tijdens deze zoekingen werd gezocht naar alle goederen, die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de feiten waarvan het tweetal wordt verdacht. Hierbij moet worden gedacht aan: administratie, gegevensdragers, contant geld, dure auto’s en verdovende middelen. Tijdens de zoekingen werd een hoeveelheid administratie in beslag genomen. Verschillende gegevensdragers werden aangetroffen en deze werden ook in beslaggenomen voor nader onderzoek. Tassen met onbekende hoeveelheden contant geld werden aangetroffen evenals een hoeveelheid softdrugs. Het geld werd in beslag genomen en de softdrugs werd in beslag genomen. Meerdere personenauto’s werden in beslag genomen en er werd beslag op een woning in Assen gelegd. Drie handvuurwapens werden op verschillende locaties aangetroffen en deze werden ook in beslag genomen. De zoekingen zijn nog niet afgerond.

Samenwerking met defensie

Bij verschillende zoekingen werkte de politie nauw samen met een gespecialiseerd zoekteam van Defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. De politie en het OM doen wel vaker een beroep op de zoekteams van Defensie.

Georganiseerde criminaliteit

De verdachten uit Assen worden verdacht van verschillende strafbare feiten als witwassen, fraude en handel in verdovende middelen. Het zijn voorbeelden van georganiseerde misdaad waarmee veel geld is gemoeid. Teamchef Noord-Drenthe Anko Lange: ‘Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en ondernemingen. Die vermenging van boven- en onderwereld is uiterst zorgelijk en onacceptabel’. In alle onderzoeken die de politie doet, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Naast het veroordelen van de dader wordt ook gekeken of de dader zijn crimineel verkregen geld heeft witgewassen (dure goederen voor heeft gekocht). Als dat zo is, raakt de dader dat geld of die dure auto kwijt.