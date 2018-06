Koningin Máxima bezoekt UMCG Protonentherapiecentrum

Het protonentherapiecentrum werd op 8 juni jongstleden officieel geopend door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Hij verving de Koningin, die de opening moest afzeggen in verband met het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta. Koningin Máxima gaf aan dat ze blij was om vandaag een bezoek aan het protonentherapiecentrum te brengen, omdat het zo veel betekent voor mensen met kanker. ‘Mensen die ziek zijn, maar met hoop op genezing’.

Tijdens het werkbezoek kreeg de Koningin een rondleiding in het centrum, waar patiënten met kanker worden behandeld met protonentherapie. Hierna sprak zij met patiënten en medewerkers, waaronder een kinderbehandelteam bestaande uit een radiotherapeut-oncoloog, een kinderarts, een radiotherapeutisch laborant, een anesthesioloog en een casemanager.

“Wij zijn zeer vereerd met het bezoek van Koningin Máxima en vinden het heel bijzonder dat zij - in deze voor haar verdrietige tijd - het belangrijk vindt om hier te zijn”, zegt Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG.

Het UMCG Protonentherapiecentrum is het eerste centrum in Nederland dat sinds januari van dit jaar protonentherapie aanbiedt aan patiënten, en het enige centrum dat kinderen met protonentherapie mag behandelen. De behandeling van kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Naast Groningen, zijn ook protonencentra in ontwikkeling in Delft en Maastricht en mogelijk op termijn ook in Amsterdam.

Bijgaand enkele foto’s van het werkbezoek:

1 en 2: Koningin Máxima in gesprek met medewerkers in de wachtruimte en de CT-ruimte van het UMCG Protonentherapiecentrum 3.Tijdens de rondleiding door het UMCG Protonentherapiecentrum, hier bij het bestralingsapparaat (gantry), waarmee de protonenstraal wordt toegediend aan de patiënt