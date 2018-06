Rutte wil niet inhoudelijk ingaan op vragen oppositie over belastingafspraken Shell

Het was SP-leider Marijnissen die voor het mondelinge vragenuurtje vragen aan Rutte had aangemeld over het bericht dat zaterdag in de Trouw stond, namelijk dat Shell met de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt over het niet betalen van dividendbelasting voor een bepaald type aandelen. Hierdoor zou de Nederlandse schatkist al 7 miljard euro aan inkomen zijn misgelopen. Dit meldt de NOS dinsdag.

Eerst staatssecretaris

Het kabinet had eerst de staatssecretaris afgevaardigd om de vragen in de Tweede Kamer te gaan beantwoorden, maar daar nam de oppositie geen genoegen mee. Zij wilde dat Rutte zou komen. Vlak voordat het verzoek van de oppositie in stemming zou worden gebracht, zei VVD-fractieleider Dijkhioff dat hij begrip heeft voor de wens van de oppositie, waarop Kamervoorzitter Arib constateerde dat duidelijk was dat een meerderhid Rutte erbij wilde hebben.

Rutte kwam uiteindelijk naar de Tweede Kamer en begon met te zeggen dat afspraken met de Belastingdienst het werk van de staatssecretaris is. Rutte wilde inhoudelijk niets over de zaak kwijt en zei dat het kabinet in het openbaar niet ingaan op individuele afspraken met belastingplichtigen, omdat dat in strijd met de wet zou zijn. Maar volgens GroenLinks-leider Klaver zijn er juridische wel degelijk mogelijkheden om op de geheimhouding een uitzondering te maken. De Kamer kan van Rutte een briefing verwachten waarin zij vertrouwelijk zal worden ingelicht. De vraag aan Rutte of hij op de hoogte is van 'vaststellingsovereenkomsten' met bedrijven over dividendbelasting, beantwoordde hij met "nee".