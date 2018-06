Verdachte (17) hoort 2 jaar cel en jeugd-tbs eisen voor doden Savannah (14)

Het is de maximale straf. Angelo S. wordt verdacht van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker in juni 2017. Vanwege het verstandelijke vermogen van S., die nog als een opgroeiend kind zou redeneren en handelen, wil de officier van justitie hem geen strafeis volgens het volwassenrecht opleggen. Dit meldt onder meer het AD dinsdag

Savannah kwam op 1 juni 2017 door geweld om het leven. Maar wat er precies gebeurde is nog altijd onduidelijk. De familie van Savannah wachtte twee procesdagen lang tevergeefs op duidelijkheid over haar dood. Volgens de persrechter bleef Angelo S. ontwijkende antwoorden geven op cruciale vragen.

De advocate van S., Fleur Zijderveld, vroeg vrijspraak voor haar cliënt. Het OM heeft volgens haar geen bewijs dat Angelo S. daadwerkelijk betrokken is geweest bij de dood van de scholiere uit Bunschoten. Zijderveld drong uit zorg over haar cliënt wel aan op een straf voor een kleiner vergrijp. Tegenover de krant zegt ze: 'Angelo heeft absoluut hulp nodig. En dringend ook. Niemand schiet er iets mee op als hij straks weer op straat staat. Ik zit in een spagaat. Als zijn raadsvrouw moet ik hem vrijpleiten, maar als ervaren jeugdadvocaat wil ik het liefst dat er een gedwongen behandeling start.'