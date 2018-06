De rol van vrouwelijke jihadi’s in online netwerken voor rekrutering

Vrouwelijke jihadi’s zijn in terrorisme onderzoek stelselmatig onderbelicht. Claudia Carvalho, die op 19 juni promoveerde, volgde online de radicaliserings processen geleid door Spaanse en Marokkaanse jihadi vrouwen voor onder meer rekrutering. Zij wisten onder meer op Facebook netwerken te creëren met name onder vrouwen.

Carvalho noemt het Facebook netwerk de ‘online territory of terror’. De vrouwen gebruiken bestaande structuren van vrienden en familie om hun netwerken op te bouwen en anderen te overtuigen zich in te laten met gewelddadige jihadistische activiteiten.

Zij bekeek met name de verspreiding van jihadisme in Catalonië en concludeerde dat dit een broedplaats is voor radicalisering door de vele moslims dat er wonen en de grote hoeveelheid moskeeën waar salafisme wordt gepredikt. Dat proces wordt versterkt door de jihadi netwerken en de invloed van criminele netwerken.

Wegnemen grieven

Carvalho beveelt aan dat overheden, met name in Catalonië, zich met juridische en sociale diensten voorbereiden op de terugkeer van buitenlandse vechters van Marokkaanse en Spaanse origine. Zij stelt dat het goed zou zijn om lokale vrouwelijke leiders te betrekken, die kunnen fungeren als (religieuze) rolmodellen.

Verder moet het bestuur in het post-kalifaat tijdperk de voedingsbodem van ergste grieven van moslims zien weg te halen: op het gebied van onderwijs achterstand, discriminatie op de arbeidsmarkt, sociale uitsluiting.