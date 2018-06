Horloge versus smartwatch

(Adv) Vrijwel iedereen heeft wel een horloge. Het is een handig, klein middel dat je de gelegenheid geeft altijd de tijd bij je te dragen op een eenvoudige manier. Maar de laatste jaren is ook de smartwatch in opkomst: een moderne variant met uitgebreide functies.

Wat is eigenlijk het verschil tussen een analoge variant en een smartwatch? En nog belangrijker: welke is beter?

Analoog horloge

In tegenstelling tot de smartwatch kent het gewone horloge geen slimme functies, hij is slechts praktisch om de tijd te zien. Toch kent deze zeker wel zijn charme. Het dragen is namelijk een manier om je outfit helemaal af te kunnen maken. Door te variëren in horlogeband kan je ervoor zorgen dat hij altijd past bij jouw outfit. Veel horloges hebben een klassieke wijzerplaat met een grote en een kleine wijzer.

Smartwatch

Een smartwatch is een futuristische gadget met veel functies. Het wordt ook wel gezien als het verlengde van de telefoon. Zo kan je met veel smartwatches bellen, berichtjes ontvangen en versturen en zelfs apps bedienen. Ook kennen veel smartwatches functies die jouw gezondheid bijhouden, denk bijvoorbeeld aan je hartslag.

Welke is beter?

Het is niet echt te zeggen of de een beter is dan de ander. Het hangt voornamelijk af van persoonlijke wensen. Ben je op zoek naar een horloge die als een verlengstuk is van jouw smartphone en allerlei lichaamsfuncties onderzoekt, dan is een smartwatch een goede optie. Ben je klassiek en zoek je iets dat jouw outfit helemaal afmaakt, maar toch gewoon praktisch is? Dan is het traditionele horloge meer iets voor jou.