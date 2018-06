Veranderingen voor scooters in 2018 en 2019

De scooter is een gemakkelijk voertuig dat snel, klein en praktisch is. Toch is niet iedereen zo blij met de scooters. Ze zouden namelijk overlast veroorzaken. Daarom hier twee grote veranderingen die plaats gaan vinden in 2018 en 2019.

2018: invoering van de milieuzone in veel steden

In veel steden is de lucht van een aanzienlijk slechtere kwaliteit in vergelijking tot het platteland. Dit is dan ook de reden dat steeds meer steden ervoor kiezen om een milieuzone in te voeren. Dit houdt in dat scooters met een bouwjaar voor 2010 niet meer in het centrum van de stad mogen rijden. In Amsterdam geldt de milieuzone vanaf 1 januari 2018. Overtreders van deze regel riskeren een boete van maar liefst 65 euro.

2019: snorfietsers op de weg

De Gemeente Amsterdam maakt ook al plannen om snorfietsers in 2019 te verplichten op de rijbaan te rijden, ook met een helm. Dit vooral omdat snorfietsers veel overlast veroorzaken voor fietsers. Ze rijden bijvoorbeeld hard langs fietsers. Snorfietsers maken volgens veel gemeentes de fietspaden een stuk gevaarlijker, wat hen motiveert om te proberen de snorfietsers op de rijbaan te krijgen. Het is maar de vraag of dit een goede oplossing is, want een snorfiets rijdt 25 kilometer per uur. Het zal volgens velen dan ook niet veel veiliger zijn om de snorfietsers op de rijbaan te laten rijden. Ook zijn veel mensen tegen de verplichte helmplicht die naar alle waarschijnlijkheid in wordt gevoerd in 2019.

Er zijn dus een aantal veranderingen die de komende jaren waarschijnlijk plaats gaan vinden op het gebied van scooters. Houd altijd de regels van jouw gemeente in de gaten, zo weet je zeker dat je geen boete riskeert.