65.000 Zwarte Crossers brengen één minuut een massaal eresaluut aan het leven

Aan de op dat moment aanwezige 65.000 bezoekers van het meest luidruchtige festival van Nederland wordt gevraagd om 50 seconden muisstil te zijn, gevolgd door 10 seconden luid gejuich. Tijdens dit moment eren de bezoekers hun leven, en dat van hun naasten, in vrijheid. Het festival en Amnesty International willen met de Levendenherdenking op een positieve en ludieke manier aandacht vragen voor de vrijheid aangezien dit niet vanzelfsprekend is. Vrijheid maakt het leven waardevol en moet te allen tijde worden gekoesterd en beschermd, juist door Zwarte Crossers die hun vrijheden maximaal naleven tijdens de vier festivaldagen.

Met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder de arm strijdt Amnesty wereldwijd voor de naleving van mensenrechten. En de Zwarte Crosser leeft die rechten hélemaal tot op de laatste letter na. Daarom is Zwarte Cross al jaren trotse partner van Amnesty International. De naleving van mensenrechten zijn voor het festival dan ook van levensbelang: in een land waarin men niet vrijuit zou mogen spreken, feesten, crossen, zingen, stunten en ongecensureerde kunsten vertonen zou de Zwarte Cross kansloos zijn. De afgelopen jaren kwamen er op de Zwarte Cross dan ook talloze hoofdstunts voorbij zoals de sprong over het hoofdpodium, een sprong van de 80 meter hoge stunttoren en 'A Giant Backflip For Mankind'. Maar er werden ook stunts van een ander kaliber georganiseerd, zoals 'The Naked Run For Freedom' in 2013. Ook in 2018 wordt de hoofdstunt anders ingestoken. Dit jaar wordt de bezoekers gevraagd om zich één minuut te verenigen in een eresaluut aan het leven. De Levendenherdenking is een stunt zoals de Zwarte Cross nog nooit zag: oorverdovend stil en iedereen kan meedoen. De locatie? In het hoofd en het hart van alle, op dat moment aanwezige, 65.000 bezoekers. Gedachten gaan uit naar favoriete levenden zoals een grote liefde, kameradenclub of oma. In de verte fluit een vogel en ruist de wind. Als de minuut z'n einde nadert wordt afgeteld van 10 naar 1. De Levendenherdenking wordt afgesloten met een spetterende apotheose inclusief zingen, juichen, roepen, gillen, springen, zwaaien... Hoera voor het leven!