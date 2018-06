Noodweer bij schieten door politieagent Roosendaal

Het OM Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij het schieten door een agent op 1 januari 2018 in Roosendaal sprake is van noodweer. De Rijksrecherche onderzocht het handelen van de politie bij het geweldsincident.

Geen contact

Op 1 januari 2018 na middernacht kreeg de politie een melding van bedreiging met een wapen en mishandeling. Meerdere agenten komen ter plaatse en zien de verdachte op het dak van een garagebox staan. Hij had een pistool in de hand en reageerde herhaaldelijk niet op aanwijzingen, getrokken wapens en waarschuwingsschoten van de politie. Nadat de man op de grond beland was en op de agenten afrende, is door een van de agenten op het onderlichaam van de man geschoten.

Nepwapen

Het OM oordeelt dat de agent gebruik mocht maken van het dienstwapen omdat hij en zijn collega’s gevaar liepen in de donkere brandgang. Uit de melding en waarneming van de agenten bleek immers dat de man gewapend was. Later werd het wapen van de man in de omgeving aangetroffen. Het bleek een replica te zijn.