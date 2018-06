Jaarlijks honderden bemanningsleden gewond door turbulentie

Zij werden gedurende de dag ook niet geïnformeerd over de waarschuwingen voor mogelijk gevaarlijke weersomstandigheden.

Op 24 september 2016 was het vliegtuig onderweg vanaf Schiphol naar Palma de Mallorca in Spanje. Voor de piloten was het de derde vlucht die dag, de benodigde weersinformatie voor deze drie vluchten was de voorgaande nacht verzameld en daarom niet meer actueel. Tijdens de vlucht werd gebruik gemaakt van een geavanceerde weerradar. Niet alle piloten zijn getraind het gebruik van dit type radar en de radar werd niet optimaal ingezet. Hierdoor werd de zich snel ontwikkelende onweersbui pas veertig seconden voor het voorval opgemerkt, waarop het fasten seatbelts signaal werd ingeschakeld.

Zware turbulentie

Drie stewardessen, die achter in het vliegtuig zaten, stonden op om de riemen van de passagiers te controleren en de apparatuur vast te zetten. Op dat moment kwam het toestel een aantal seconden in zware turbulentie terecht. Hierdoor kwamen de drie stewardessen zeer ernstig ten val waarbij zij zeer ernstige botbreuken en een geperforeerde long opliepen. De vierde stewardess, die voorin het vliegtuig zat, bleef ongedeerd. De piloten in de cockpit hadden in eerste instantie niet door dat de stewardessen zwaar gewond waren. Nadat zij gewaarschuwd waren, verzochten zij meermaals bij de Spaanse luchtverkeersleiding om drie ambulances en een dokter. Na de landing duurde het echter 10 minuten voordat de eerste en 25 minuten voordat de tweede ambulance arriveerde. De derde ambulance en dokter bleven uit.

Honderden gewonden

De Onderzoeksraad wijst in het onderzoeksrapport op de tegenstrijdigheid in de situatie dat bij het activeren van het fasten seatbelts de stewardessen juist op moeten staan om taken te verrichten. Dat er wereldwijd onder cabinepersoneel jaarlijks tientallen tot honderden gewonden vallen door turbulentie tijdens de vlucht, laat zien dat het onderzochte voorval geen op zichzelf staand incident is. Transavia’s procedures rondom turbulentie komen niet overeen met de nieuwste inzichten en gaan niet in op onverwachte turbulentie. Dit moet aangepast worden. Ook moet cockpitbemanning voor iedere vlucht voorzien worden van de meest recente weersinformatie. Verder beveelt de Onderzoeksraad de Spaanse luchtvaartautoriteiten aan om ervoor te zorgen dat medische zorg en faciliteiten op de luchthaven binnen korte tijd beschikbaar zijn.