Honderden FNV-leden voeren straatgesprekken in Den Haag om pensioen

Het pensioendebat moet toegankelijker worden, vindt de FNV. Daarom gaan honderden FNV-leden vanmiddag op 15 verschillende plekken in de Hofstad het gesprek aan met voorbijgangers over hun pensioen.

De actie wordt gevoerd in groepen van circa 20 personen op straat en duurt ongeveer een uur. Aanleiding voor dit Pensioenalarm is het overleg over pensioenen in de Tweede Kamer dat om 15:00 uur begint. Daarin praten de politieke partijen onder andere over de rekenregels voor pensioenen.

In een brief aan de Kamer benadrukken de FNV en de andere bonden dat deze rekenregels nu veel te streng zijn. Hierdoor kunnen de pensioenuitkeringen nu niet meestijgen met de lonen. Gepensioneerden maar ook veel werkenden zijn hiervan de dupe. Door de strenge rekenregels dreigt bovendien een mogelijke pensioenverlaging voor grote groepen deelnemers.

Behalve over het probleem van de indexatie van pensioenen willen de FNV’ers in de straatgesprekken hun gesprekspartners doordringen van het belang van goede afspraken over eerlijk stoppen met werken vanwege de AOW-leeftijd die steeds maar omhoog gaat. De actie richt zich ook op de arbeidsmarkt: zo willen de FNV’ers aankaarten dat zelfstandigen en werkenden met een onzeker contract, zoals uitzendkrachten, recht moeten krijgen op een goed pensioen.

De grootste vakbond van Nederland voert al langere tijd actie voor een goed pensioen voor iedereen. Eerder zijn de partijkantoren van drie coalitiepartijen bezet, evenals het ministerie van Sociale Zaken en een onderdeel van De Nederlandsche Bank.

De drie belangrijkste pensioeneisen van de FNV zijn:

-Een volwaardig pensioen. Pensioenen en pensioenaanspraken moeten geïndexeerd kunnen worden. Daarvoor zijn evenwichtige rekenregels nodig. AOW omhoog en welvaartsvast.

-Een toekomstbestendig pensioen. Iedereen, vast, flex en zzp, moet een collectief aanvullend pensioen kunnen opbouwen, nu en in de toekomst.

-Een tijdig pensioen. De AOW-leeftijd moet bevroren worden op 66 jaar. Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen en daar moeten regelingen voor worden getroffen.