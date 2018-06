Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht weer fors gestegen

Het gebruik van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht is vorig jaar opnieuw fors gestegen. In 2016 checkten 57, 1 miljoen reizigers in bij een bus of tram en legden in totaal 340 miljoen kilometer af. In 2017 legden 59,2 miljoen reizigers 375 miljoen kilometer af.

De reizigers bleven over het algemeen tevreden. Maar door de toenemende drukte op de wegen en alle werkzaamheden is stiptheid in het openbaar vervoer opnieuw een probleem en vervallen er teveel ritten.

Dat staat in de ‘Jaar- en Trendrapportage Openbaar Vervoer 2017’ die de provincie Utrecht heeft gepubliceerd. Volgens de rapportage waarderen de reizigers de vervoerders U-OV met een 7,6 en Syntus Utrecht met een 7,4. Beide rapportcijfers liggen ongeveer op het landelijk gemiddelde en op hetzelfde peil als vorig jaar. Het veiligheidsgevoel van de reizigers in de Utrechtse bussen ligt boven het landelijk gemiddelde, dat in de tram ligt eronder.

Dienstregeling onder druk

Reizigers vinden stiptheid erg belangrijk. Ze willen erop kunnen rekenen dat de reis volgens plan verloopt. Maar door de toenemende verkeersdrukte en de vele omleidingen vanwege werkzaamheden bleef vorig jaar de stiptheid onvoldoende. Ook nam het aantal bussenritten dat uitvalt toe. Ritten worden geschrapt als de vorige bus veel vertraging heeft opgelopen en de volgende bus die vertraging alleen nog maar zou verergeren.

Gedeputeerde Dennis Straat: “Steeds meer mensen reizen met de bus of de tram en zij zijn in het algemeen tevreden over de dienstverlening. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd laat de rapportage zien dat door de groei van Utrecht de bestaande dienstregeling steeds meer onder druk staat. We werken hard, samen met gemeenten en andere partners, aan dat probleem. Eind 2019 zal de Uithoflijn de capaciteit in het openbaar vervoer in de stad Utrecht fors uitbreiden.”

Elektrische bussen

De rapportage besteedt ook aandacht aan de uitbreiding van het elektrisch busvervoer in de stad Utrecht, de introductie van nieuwe bussen door beide vervoerders en de financiering van het regionale openbaar vervoer.