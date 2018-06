Rotterdam is spookfietsen Erasmusbrug zat

Aanleiding is de jaarlijkse enquête over fietsen. Rotterdammers geven het rapportcijfer 7 aan het fietsen in hun stad. Dat is niet verkeerd, maar al twee jaar op een rij geven Rotterdammers ook aan dat zij zich ergeren aan bepaald gedrag van hun medefietsers, zoals spookfietsen. Daarom wordt nu uitgeprobeerd of fietsers tot ander gedrag te bewegen zijn, zodat Rotterdam voor iedereen een prettige fietsstad blijft.

Duim omhoog

Op de brug zijn grote pijlen met de rijrichting aangebracht. Fietsers die de goede kant op fietsen zien een duimpje omhoog, en fietsers die tegen de richting in fietsen zien een duimpje omlaag. Daarnaast is ook de oproep 'Roep boe tegen spookfietsers' te zien. Een speciaal stoplicht gaat branden als je tegen de richting in fietst. Het idee van de maatregelen is te benadrukken dat spookfietsen irritant en onveilig is, en feedback te geven op dit gedrag. Bovendien zorgen de pijlen voor meer duidelijkheid. De komende tijd evalueert de gemeente het effect van de maatregelen.