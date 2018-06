Vader die eigen kinderen seksueel misbruikte krijgt vier jaar cel

De man heeft jarenlang zijn drie jonge kinderen seksueel misbruikt. Daarnaast heeft hij kinderporno gemaakt en in zijn bezit gehad en is bij hem een vuurwapen en munitie gevonden.

Misbruik

De drie kinderen van de man zijn al eerder uit huis geplaatst en ondergebracht bij pleeggezinnen waar zij begonnen te praten over het seksueel misbruik. Uit verklaringen van de slachtoffers blijkt dat hun vader hen jarenlang heeft misbruikt en ontuchtige handelingen heeft laten plegen. De man heeft meerdere video’s en foto’s van zijn daden gemaakt, die later door de politie zijn aangetroffen op een harde schijf van de verdachte. De rechtbank vindt het buitengewoon verwerpelijk dat de man zich door zijn lustgevoelens heeft laten meeslepen in plaats van professionele hulp te zoeken. Zijn drie kinderen zijn daar het slachtoffer van geworden.

Vergelding

De rechtbank is van mening dat een lange gevangenisstraf, onder meer ter vergelding van het leed dat de man zijn kinderen heeft aangedaan, op zijn plaats is. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in soortgelijke zaken en meegewogen dat deskundigen onderzoek hebben verricht en over de man hebben gerapporteerd. De deskundigen achten de kans op herhaling laag. Hierdoor wijkt de straf af van de eis van de officier van justitie.