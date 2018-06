Prinses Christina heeft botkanker

Dat heeft de RVD bevestigd na berichtgeving in Weekblad Privé. De RVD laat weten: 'In het najaar van 2017 is gebleken dat Prinses Christina botkanker heeft. Sinds afgelopen winter is haar conditie stabiel en voelt zij zich daarom naar omstandigheden goed. Zij beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven.' Volgens Weekblad Privé zou den Christina's zussen, prinses Beatrix, prinses Margriet en prinses Irene pas nog naar Italië zijn afgereisd om Christina bij te staan.

De 71-jarige prinses woont in Rome en verscheen nog maar weinig in het openbaar bij familieaangelegenheden. De laatste keer was bij de inauguratie van koning Willem-Alexander in 2013. Christina was er ook bij toen koning Willem-Alexander en koningin Máxima vorig jaar een staatsbezoek aan Italië brachten. En eind april was ze ook bij de finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag. De prinses was bijna 20 jaar getrouwd met de Cubaan Jorge Guillermo. Samen hebben ze drie kinderen: Bernardo (1977), Nicolás (1979) en Juliana (1981).