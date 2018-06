Verdachte woningoverval Raymond van Barneveld aangehouden

De 52-jarige Silvia van Barneveld schrok op 16 juni om 06.30 uur wakker van geluid in haar woning en trof drie mannen in haar huis. Zij raakte met de mannen in een worsteling waarna zij de woning uit wist te vluchten. Silvia hield aan de worsteling een aantal blauwe plekken over, maar had geen medische behandeling nodig.

Uitgebreid onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte. De verdachte zit vast en in de volledige beperkingen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.