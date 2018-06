Kinderen uit netwerk seksueel misbruik gered

De kinderen, van wie de jongste 5 maanden oud is, werden door hun familie aangeboden voor online seksueel misbruik. Kopers van over de hele wereld, waaronder Nederland, lieten de kinderen op bestelling misbruiken. Zij gaven via chatgesprekken aan wat zij wilden zien, spraken een prijs af en konden het misbruik vervolgens via de webcam rechtstreeks bekijken. Alle beschikbare informatie over de kopers wordt gedeeld met de autoriteiten in de landen waar zij vandaan komen.

Politie-liaison

De Filipijnse politie werd bij in totaal vijf verschillende onderzoeken begeleid door de Nederlandse politie-liaison in Manilla. Hij is speciaal voor de bestrijding van kindersekstoerisme naar de Filipijnen uitgezonden. Ook een flexibel inzetbare liaison van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid bood ter plekke ondersteuning. Behalve de Nederlandse politiemensen was ook de Australische politie nauw bij de onderzoeken betrokken.

Online seksshows

De onderzoeken leidden ertoe dat op verschillende plekken in het land kinderen uit misbruiksituaties konden worden gehaald. Zo haalde de politie in het noorden van de Filipijnen vijf kinderen uit een woning die door hun ouders en grootouders werden aangeboden voor online seksshows. De kinderen waren tussen vijf maanden en twaalf jaar oud.

De Nederlandse politie-liaison in Manilla, Farid El Hamouti, is enthousiast over de samenwerking en het geboekte resultaat. ’Als het gaat om de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme hebben wij als Nederlandse politie veel kennis en ervaring. Die willen we graag overdragen. Door dat in een onderzoek te doen, maak je het heel praktisch en concreet.’

Geschrokken

El Hamouti is geschrokken van het gemak waarmee mensen seksshows kunnen kopen. ’Het is heel laagdrempelig allemaal. Zowel de kopers als de aanbieders lijken het misbruiken van kinderen de normaalste zaak van de wereld te vinden. De prijzen zijn daar ook naar: een show kost gemiddeld tussen de 15 en 25 euro.’ De betrokken landen gaan de komende tijd bekijken op welke wijze de samenwerking kan worden voortgezet.