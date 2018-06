Man aangehouden na hacken iClouds voor naaktfoto’s

Het cyberteam van de Zeeuwse politie kreeg informatie van een cyberteam van de politie in Amsterdam, die een landelijk internetonderzoek had ingesteld. Uit deze inlichtingen bleek dat de 19-jarige jongeman uit de gemeente Sluis in de ICloud gegevens hackte en op zijn computer bewaarde. Ook liet hij iemand anders via zijn computer deze gegevens stelen. Toen de politie dit ging onderzoeken bleek verder dat hij ook zelf gamesites hackte en recent was begonnen om nepmails te versturen, waarbij hij probeerde om wachtwoorden van zijn slachtoffers te verzamelen.

Politiecellencomplex

De verdachte is dinsdag om 9.00 uur gearresteerd en voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Daar is hij al enkele keren verhoord. Donderdagmiddag wordt hij voor de Rechter-Commissaris geleid. In de woning werden een computer en enkele mobiele devices in beslag genomen, die nader onderzocht zullen worden.

Nauwkeurige analyse

Door deze methode heeft de jongeman van diverse meisjes en jonge vrouwen, die hij kende, naaktfoto’s afgenomen. De politie weet nog niet hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden. Foto’s, die met een IPhone zijn gemaakt, worden heel vaak in de ICloud, dus op internet gezet. Dit gebeurt vaak automatisch zonder mensen dat weten. Door deze ICloud te hacken, kunnen de foto’s daarna eenvoudig gekopieerd worden. De jongeman wist wachtwoorden van zijn toekomstige slachtoffers te bemachtigen, door openbare social media profielen, zoals Facebook nauwgezet te analyseren. Hij maakte een overzicht van de gegevens van deze meisjes/vrouwen. Zoals antwoorden op persoonlijke beveiligingsvragen, bijvoorbeeld de naam van hun hond. Hij wist zo op een gegeven moment toe te slaan, zonder dat zij dit wisten.

Psychisch

De inwoner uit de gemeente Sluis verklaarde dat hij tot zijn daden kwam vanwege zijn psychische omstandigheden. Uit het onderzoek zijn voorlopig geen aanwijzingen naar boven gekomen dat de foto’s verspreid zijn. Ze waren alleen bestemd voor eigen gebruik. Alle beelden zijn in beslag genomen. De meisjes/vrouwen van wie de accounts zijn gehackt, worden nog door de politie geïnformeerd.