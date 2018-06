Snorfiets gaat in Amsterdam naar de rijbaan

Het wordt voor gemeenten vanaf 1 juli mogelijk om de snorfietsers op de rijbaan te laten rijden. Dat heeft het Rijk besloten. Amsterdam is daar blij mee en gaat de maatregel nu ook zo snel mogelijk op straat invoeren.

Nog voor de zomer bespreekt het college van burgemeesters en wethouders het verkeersbesluit dat hiervoor nodig is. De verwachting is dat snorfietsers in Amsterdam begin 2019 met helm op naar de rijbaan gaan.

Betere verkeersveiligheid Het wordt steeds drukker op de Amsterdamse fietspaden en dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Het aantal snor- en bromfietsers onder de ernstig verkeersgewonden is zeer hoog. Het is na de fietser de grootste groep onder de ernstig verkeersgewonden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wil Amsterdam al langere tijd dat snorfietsers op de rijbaan gaan rijden. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Wethouder Sharon Dijksma: “We zijn blij dat alle lichten daarvoor nu op groen staan. Tegelijkertijd gaat het om een ingrijpende en complexe maatregel. Snorfietsers moeten mogelijk andere routes gaan rijden, wennen aan een nieuwe plek op de weg en natuurlijk: een helm op. Daarom staat bij de invoering van deze maatregel zorgvuldigheid voorop.”