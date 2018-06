Minder druk op SEH door nieuwe ambulance

Hiermee halen zij de druk van de ketel op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Amsterdam UMC. De extra ambulance vervoert patiënten vanuit de afdeling SEH van het Amsterdam UMC naar ziekenhuizen in de regio. Daar worden patiënten dan verder behandeld. Door een tekort aan ambulanceverpleegkundigen is het nu nog vaak lastig om deze patiënten binnen korte tijd over te plaatsen. Het effect daarvan is dat de afdeling SEH ‘verstopt’ raakt met patiënten die eigenlijk geen spoedeisende hulp meer nodig hebben.