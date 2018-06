Landelijke staking streekvervoer twee dagen uitgesteld

De staking in het streekvervoer, aangekondigd voor onbepaalde tijd vanaf maandag 25 juni, is met twee dagen opgeschort tot woensdag.

Door de hoge dreiging van een langdurige staking lijken werkgevers eindelijk bereid stappen te zetten. Onder leiding van bemiddelaars wordt verder gewerkt. Mocht er uiterlijk dinsdag 26 juni einde dag een fatsoenlijk resultaat van bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden. Is er dinsdag geen resultaat, dan wordt er vanaf woensdag 27 juni alsnog gestaakt.

Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Dankzij de forse stakingsdruk bewegen werkgevers nu. Er is een opening om verder te praten. Belangrijkste is, dat er perspectief lijkt om tot afspraken te komen om de absurd hoge werkdruk bij chauffeurs en machinisten in het streekvervoer te verminderen. We willen afspraken die keihard en zwart op wit in de cao staan en die dus niet ontdoken kunnen worden. Blijkt het van werkgevers niet meer dan een trucje om tijd te rekken, dan gaan op woensdag alsnog alle lijnen plat.’