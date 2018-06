OM eist 18 jaar cel voor moord op 10-jarige jongen uit Dordrecht

Het OM acht bewezen dat de vader in de nacht van 28 februari op 1 maart 2017 in zijn woning in Dordrecht doelbewust zijn zoon doodde, wat volgens het OM juridisch gekwalificeerd kan worden als moord.

Slaapmiddel

Volgens de officier van justitie is op enig moment in het hoofd van verdachte het plan ontstaan om zijn zoon te doden en daarna zelfmoord te plegen. Hij zocht op internet naar de werking, gevolgen en dosering van een slaapmiddel. Dit slaapmiddel werd later aangetroffen in het lichaam van de 10-jarige jongen.

Wraakgevoelens

In die bewuste nacht heeft de verdachte volgens de officier onder invloed van drugs zijn zoon met geweld om het leven gebracht en dood in zijn bed gelegd. “Mijn sterke vermoeden is dat verdachte het beëindigen van de relatie met de moeder van Diego niet heeft kunnen verkroppen en dat de wraakgevoelens die hij koesterde jegens haar, heeft afgestraft met de moord op hun zoon.”

Langdurige gevangenisstraf

De officier van justitie eiste een langdurige gevangenisstraf, omdat de man zich schuldig heeft gemaakt aan één van de ernstigste feiten die er bestaan; het om het leven brengen van je eigen kind.

De verdachte heeft zijn zoon een toekomst ontnomen en nabestaanden veel verdriet gedaan. Deze gebeurtenis heeft volgens de officier niet alleen veel impact gehad op de directe nabestaanden van het slachtoffertje, maar ook op de maatschappij.