Vrouw aangehouden op verdenking brandstichting

De politie heeft donderdagochtend een 56-jarige vrouw uit Groet aangehouden op verdenking van brandstichting. De vrouw heeft vermoedelijk rond 05.45 uur een auto, die geparkeerd stond aan de Kemphaanweg, in de brand gestoken. De brandweer wist de brand te blussen. De politie bracht de vrouw over naar het politiebureau voor verhoor.

Eerdere branden

De afgelopen week woedden er in Groet een viertal branden. De politie gaat bij alle vier de gevallen uit van brandstichting. De branden ontstonden op vrijdagochtend rond 03.00 en op zaterdagochtend 06.10 uur in de Kievitslaan en rond 04.45 uur in de Scholeksterstraat. Niemand raakte gewond, echter leidde dit wel tot materiële schade.