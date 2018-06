Na 140 jaar afscheid van de Telefoongids

In de loop van dit jaar verschijnen in Nederland voor de laatste keer de 45 gedrukte regionale edities van De Telefoongids & Gouden Gids. Op 21 juni 2018 wordt de gids in gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer, Naaldwijk, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar voor het laatst bezorgd. Daarmee komt na bijna 140 jaar een einde aan een unieke informatievoorziening van telefoon- en adresgegevens voor alle inwoners van regio Den Haag, Delft en omstreken.