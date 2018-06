Maastricht heeft eigen virtueel F1 stratencircuit

Waarheidsgetrouw en volkomen actueel

Gamers die het spel spelen wanen zich echt in Maastricht. De gebouwen langs het circuit zijn levensecht en de wegen waarop wordt geracet zijn volkomen actueel. Zo rijden de ‘coureurs’ natuurlijk door de nieuwe A2-tunnel en over het nieuwe Noorderbrugtracé. Het circuit voert ook over de Kennedybrug, Maasboulevard en door het nieuwe Sphinxkwartier.

Maastricht logische keuze

Limburg is momenteel de kweekvijver voor de nieuwe Formule 1 racers. Niet alleen Max Verstappen zorgt voor een enorme populariteit voor racen in Limburg. Ook de 24-jarige Maastrichtenaar Bono Huis maakt wereldwijd furore in de virtuele racesport. Het is dan ook logisch dat City Sim Racing het wereldwijd bekende Maastricht het decor laat zijn van het eerste virtuele stratencircuit van Nederland.

24 Heures du Maestricht

Iedereen die de uitdaging aan wilt gaan kan vanaf 22 juni Circuit Maastricht wereldwijd downloaden via de link op de website van City Sim Racing. Kort daaropvolgend kunnen de virtuele coureurs zich ook proberen te kwalificeren voor de finale van ’24 Heures du Maestricht’ die op 22 september 2018 plaatsvindt bij Bergrust op de Sint Pietersberg. Tijdens dit evenement zullen eveneens verschillende (bedrijven)teams langdurig tegen elkaar racen. Raceliefhebbers zijn welkom de verschillende wedstrijden te komen bekijken.

Het racecircuit is gebouwd door City Sim Racing, in samenwerking met Geonius en is vanaf 22 juni te downloaden via citysimracing.nl.