Man die handrem van rijdende auto aantrok veroordeeld tot 1 jaar cel

De rechtbank Noord-Nederland heeft de man veroordeeld die als passagier de handrem van een met hoge snelheid rijdende auto aantrok. Hierdoor ontstond een ongeval waardoor een passagier die op de bijrijdersstoel zat is overleden en de bestuurder van de auto zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Aan de man is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 3 jaren opgelegd.

De inzittenden van de auto waren onderweg naar een feestje. Bij een afrit vanaf de rondweg raakte de auto in een ongecontroleerde dwarsslip en raakte een viaductpilaar, waarna de auto om zijn as tolde en onder het viaduct tot stilstand kwam. De rechtbankacht bewezen dat het ongeluk is veroorzaakt door het volledig aantrekken van de handrem. Hierdoor blokkeerden beide achterwielen. Uit de positie van de op de weg aangetroffen sporen kon blijken dat deze waren veroorzaakt door de achterbanden van het voertuig.

Verder leidt de rechtbank uit de bewijsmiddelen af dat het verdachte is geweest die aan de handrem trok, en niet één van de andere inzittenden. Verschillende getuigen hebben vlak na het ongeluk gehoord dat verdachte dit, met redenen omkleed, heeft verteld.

Opzet en schuld

Verdachte heeft verklaard dat hij de gevolgen van het ongeval niet heeft gewild. De rechtbank hecht geloof aan deze verklaring. Vol opzet op de dood of zwaar lichamelijk letsel is daarom ook niet te bewijzen. Ook is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte willens en wetens de kans heeft aanvaard dat één of meer inzittenden zou(den) komen te overlijden dan wel zwaar lichamelijk letsel op zouden lopen. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van de ten laste gelegde poging tot doodslag en zware mishandeling.

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. De rechtbank acht bewezen dat verdachte met het aantrekken van de handrem, hoewel hij passagier was, als bestuurder heeft gehandeld. Ook beoordeelt de rechtbank zijn handelen als zeer onvoorzichtig.

Straf

De rechtbank heeft in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte bij de nabestaanden van de bijrijder onbeschrijflijk veel leed heeft veroorzaakt en bij de overige inzittenden zeer veel pijn en psychische problemen. Hij heeft tot op heden geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de feiten, wat het leed alleen maar heeft versterkt. Hierop gelet is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke straf, namelijk een gevangenisstraf en rijontzegging, passend en geboden is.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden en een rijontzegging van 3 jaren.