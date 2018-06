Vrachtwagen ramt auto: getuigen gezocht

Een 51-jarige automobilist uit Amersfoort reed dinsdag 19 juni in zijn BMW over de A1, komende vanuit de richting van Amsterdam in de richting van Apeldoorn. Rond 07.50 uur pakte hij de afslag A28 richting Utrecht en voegde in tussen een personenauto en een vrachtwagen. De vrachtwagen reed achter hem en uit het niets ramde hij de auto. De vrachtwagen bleef vervolgens de auto duwen, waarna de motor van de auto afsloeg.

De bestuurder van de auto weet uiteindelijk de auto in de richting van afslag Amersfoort te sturen en kwam zo los van de vrachtwagen. Op de vluchtstrook zag de automobilist dat de vrachtwagen dooreed. Gelukkig is de bestuurder niet gewond geraakt, maar hij is wel erg geschrokken. De auto heeft verschillende beschadigingen aan de achterzijde.

Signalement vrachtwagen

De vrachtwagen en de aanhanger waren blauwkleurig en had mogelijk een buitenlands kenteken.

Getuigen gezocht

Het tactisch verkeersteam van de politie is een onderzoek gestart naar deze aanrijding en zoekt getuigen. Heeft u rond 07.50 uur het incident gezien op de A28? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met het Tactisch Verkeersteam Midden-Nederland via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.