Verdachte aanrijding in Landgraaf terecht vastgehouden

De rechter-commissaris oordeelde vandaag dat de verdachte van de aanrijding in Landgraaf de afgelopen dagen terecht is vastgehouden.

Vrijdag 22 juni 2018 besluit het Openbaar Ministerie of het de rechter-commissaris zal vragen de verdachte 14 dagen in bewaring te stellen. Dit is afhankelijk van (technisch) onderzoek dat op dit moment plaatsvindt.

Op maandag 18 juni j.l. vond er rond 04.00 uur er een aanrijding plaats tussen een busje en enkele voetgangers op de Mensheggerweg. Drie personen raakten zwaargewond en een persoon overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van het busje reed door en meldde zich later die dag op een politiebureau in Amsterdam