Staatscommissie Remkes adviseert invoering correctief refendum

De staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes schrijft in haar tussenreportage dat Den Haag een correctief referendum, waarvan de uitslag bindend is, kan invoeren om onze democratie te versterken.

Daarnaast zou een direct gekozen informateur de invloed van kiezers op de kabinetsformatie vergroten. Oud-minister Remkes ziet het correctieve referendum als een 'ventiel' of 'veiligheidsklepje' dat nodig is om het vertrouwen in de parlementaire democratie weer te laten groeien. De commissie neemt in opdracht van de Eerste en Tweede Kamer het gehele parlementaire stelsel onder de loep: gaat die wel genoeg mee met de tijd? Dit meldt onder meer de NOS donderdag.

Parlement geen ideale afspiegeling bevolking

Volgens de commissie zijn de Eerste en Tweede Kamer op dit moment geen ideale afspiegeling van de bevolking. Vooral bij opvallende onderwerpen als Europese integratetie en migratiebeleid komt de besluitvorming volgens de commissie niet altijd voldoende overeen met de mening van aanzienlijke groepen kiezers. Remkes schrijft hierover: 'De invoering van het bindend correctief referendum kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem.'