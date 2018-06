Dode en gewonde bij brand in flatwoning Marshalllaan in Utrecht

Op donderdagavond 22 juni spoedden agenten zich naar de Marshalllaan waar brand in een appartementencomplex was uitgebroken. Agenten gingen naar binnen om zoveel mogelijk mensen uit het gebouw te helpen.

Eén van de agenten is bij het evacueren van bewoners in het nauw gekomen en uit het raam geklommen, waarna hij zich moest laten vallen. Hij is zwaargewond geraakt. In de woning werd het lichaam van een vrouw gevonden. Een 70-jarige Utrechter is aangehouden voor betrokkenheid bij een incident in de woning.

Rond 20.40 uur kreeg de politie de melding van een brand in het appartementencomplex. Ter plekke sloegen de vlammen al uit een woning. Betrokken omstanders waren op dat moment al bezig om bewoners uit het complex te halen. De agenten gingen ook naar binnen om bewoners te redden. Tijdens deze inzet kwam één van de agenten in het nauw, ademde rook in door het vuur en werd door de hitte gedwongen uit een raam te klimmen en zich hieruit te laten vallen.

Omstanders bekommerden zich direct om de gewonde agent en hielpen hem van het dak van het portiek af. Samen met omstanders boden toegesnelde agenten eerste hulp. Hij had rook ingeademd en onder andere twee hielbenen gebroken en is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook twee andere personen hadden rook ingeademd bij de brand en werden ter plekke medisch onderzocht. Zes woningen werden ontruimd, deze bewoners konden niet meer terugkeren naar hun woning en zijn opgevangen.

Aanhouding

De recherche is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en de toedracht van het incident in de woning. In de woning werd het lichaam van een vrouw aangetroffen. Of dit de bewoonster van de woning betreft, moet nog worden vastgesteld. Kort na de brandmelding meldde zich een 70-jarige Utrechtse man, vermoedelijk de bewoner van de woning, zich bij het politiebureau. Hij verklaarde betrokken te zijn bij het incident. Hierop werd hij aangehouden. Hij zit vast en in beperkingen voor nader onderzoek en verhoor. Ter plekke sprak de recherche al kort met diverse getuigen. Er wordt nog aanvullend met hen gesproken.

Waardering

De politie wil graag haar waardering uitspreken voor de grote hulpvaardigheid van de aanwezige omwonenden en omstanders bij het incident. De hulp en de zorg aan de gewonde collega, maar ook de snelle hulp bij de ontruiming en het direct meewerken aan verzoeken van agenten ter plekke, maakten diepe indruk op de collega’s.

Steekpartij

Volgens het AD zou er voorafgaand aan de explosie een steekpartij hebben plaatsgevonden. Hiervan was melding gemaakt bij de politie en agenten reageerden op de melding. Bij aankomst zou de woning in brand hebben gestaan. De overleden vrouw zou slachtoffer zijn geweest van de steekpartij.