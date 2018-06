Grote brand in voormalig pand belastingdienst in Leeuwarden onder controle

Op de Tesselschadestraat in Leeuwarden heeft vrijdagmorgen een grote brand gewoed.

De brand woedde in het voormalig kantoor van de Belastingdienst. Er werden zes straten afgesloten. Het wein brand meester werd rond 13.30 gegeven. Daarna moest er alleen nog nageblust worden. Er waren ten tijde van de uitbraak van de brand meerdere antikraakbewoners aanwezig. Zij zijn allemaal in veiligheid gebracht en opgevangen in het ING-gebouw aan de overkant van de straat. Bewoners van vijf woningen aan de Elizabethstraat moesten van de politie hun huis uit en worden eveneens opgevangen.

Uitslaand

Bij aankomst van het eerste voertuig van de brandweer bleek het om een uitslaande brand te gaan. Hierdoor werd er direct groot opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Rookontwikkeling

De brand veroorzaakte een forse rookontwikkeling. Er werd een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten.

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden lag precies in de rook van de brand. Uit voorzorg werden alle operaties die morgen in het ziekenhuis uitgesteld. Nadat uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht zaten, werden de operaties weer hervat.