Grote brand in voormalig pand belastingdienst in Leeuwarden

Op de Tesselschadestraat in Leeuwarden is vrijdagmorgen een grote brand uitgebroken.

De brand woedt in het voormalig kantoor van de belastingdienst. Het pand zou volgens de brandweer leeg staan, maar volgens onbevestigde berichten zou het pand gekraakt zijn. Ook zou het pand als opslag gebruikt worden.

Uitslaand

Bij aankomst van het eerste voertuig van de brandweer bleek het om een uitslaande brand te gaan. Hierdoor werd er direct groot opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Rookontwikkeling

De brand veroorzaakt een forse rookontwikkeling. Er is een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten.

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden ligt precies in de rook van de brand. Uit voorzorg zijn alle operaties in het ziekenhuis uitgesteld. De ventilatie van het gebouw is uitgezet om te voorkomen dat rook binnenkomt.