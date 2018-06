Ook gemeente Opsterland is nu een JOGG-gemeente

Tijdens de provinciale bustour “Nuchter over gewicht” voor (nieuwe) wethouders in Fryslân is vanmiddag door de directie van JOGG het bord “Gemeente Opsterland JOGG-gemeente” aan wethouder Libbe de Vries uitgereikt.

Achtergrond

Overgewicht en inactiviteit onder de jeugd in Nederland neemt de afgelopen jaren steeds meer toe. De huidige leefomgeving van jongeren is vol met verleiding tot ongezonde voeding en niet bewegen. Nu al is één op de zeven jongeren te zwaar en in sommige steden/wijken zelfs één op de drie. De landelijke Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) richt zich op het creëren van een omgeving die kinderen en jongeren motiveert gezond te eten en meer te bewegen. Een gezonde keuze moet voor hen de gemakkelijke keuze zijn, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het landelijke netwerk van deze Stichting en worden “JOGG-gemeente”.

Opsterland is 13e JOGG-gemeente

Vanuit de integrale gedachte binnen de gemeente Opsterland heeft het college van gemeente Opsterland besloten zich als 13e gemeente in Fryslân aan te sluiten bij dit landelijke netwerk. Op gemeentelijk niveau wordt veel samengewerkt in het platform Nuchter over Gewicht. Ook gemeente Opsterland heeft zich daar het afgelopen jaar bij aangesloten.

Wethouder Libbe de Vries: “De samenwerking met Stichting Jongeren op Gezond Gewicht sluit goed aan bij onze doelen en uitgangspunten in het gezondheids- en sportbeleid. We gaan de komende jaren meer inzetten op preventie binnen het Sociaal Domein. JOGG-gemeente worden is een logische volgende stap in dit proces”.

Het inzetten van JOGG-programma’s kan onder andere meer samenhang creëren in alle activiteiten van gemeente Opsterland. De komende maanden gaat gemeente Opsterland in samenwerking met de JOGG-organisatie aan de slag met het aantrekken van een JOGG-regisseur en het opstellen van een plan van aanpak. De samenwerking is aangegaan voor een periode van drie jaar.