Extra bussen tijdens TT Assen

Stadslijn 1 Station Assen – TT-circuit rijdt dag en nacht van vrijdag t/m zondag

Vanaf vrijdagmorgen 29 juni t/m zondagavond 1 juli rijdt stadslijn 1 tussen station Assen en het TT-circuit dag en nacht minimaal drie keer per uur.

TT-stadslijn 2 Station Assen – Witten – Witterzomer rijdt vrijdag en zaterdag

Vrijdagavond en – nacht en zaterdagmiddag, - avond, en – nacht rijdt speciale stadslijn 2 tussen Station Assen en Witten – Witterzomer.

Zaterdag en zondag speciale stadslijn 3 naar Marsdijk

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli rijdt stadslijn 1 niet van/naar Marsdijk. De extra lijn 3 rijdt beide dagen van 8 uur ’s morgens tot middernacht twee keer per uur op de route station Assen – Groningerstraat – M.L. Kingweg – Marsdijk – Station Assen.

Dag en nacht extra bussen om Assen

Rondom Assen rijden extra bussen voor bezoekers van de TT en het TT-festival:

- Lijn 20 Assen – Smilde - Dieverbrug rijdt van donderdag t/m zondag dag en nacht.

- Lijn 21 Assen – Emmen rijdt zondagmorgen 1 juli extra ritten.

- Lijn 22 Assen – Beilen rijdt donderdag t/m zondag dag en nacht. Op vrijdagavond en -nacht en zaterdagavond en -nacht zelfs vier keer per uur.

- Speciale TT-lijn 23 Assen – Westerbork rijdt twee keer per uur donderdag, vrijdag en zaterdag voor bezoekers van het TT-festival. Deze lijn is nieuw dit jaar.

- Lijn 50 Assen – Vries – Haren – Groningen rijdt richting Groningen van donderdag t/m zondag dag en nacht minimaal een keer per uur.

- Lijn 419 Assen – Groningen rijdt extra in de donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht.

- Lijn 110 Assen – Rolde – Gieten rijdt van donderdag t/m zondag dag en nacht.

- Arriva Fryslan rijdt dag en nacht tussen Assen en Oosterwolde van donderdag t/m zondag.

Reizen met de (extra) bus kan gewoon met de OV-chipkaart

Reizen met de (extra) bus kan met de OV-chipkaart, of er zijn kaartjes te koop bij de chauffeur. De vertrektijden van de extra bussen zijn beschikbaar via de website van Qbuzz (www.qbuzz.nl/gd).