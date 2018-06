Honderden mensen blind in actie voor oogonderzoek

Verspreid over het hele land namen vandaag honderden mensen deel aan de actie Blind voor 1 dag. Deelnemers gingen een persoonlijke uitdaging aan terwijl ze een simulatiebril droegen om te ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Doel van de Oogfonds-actie is meer begrip creëren voor mensen met een visuele beperking en geld ophalen voor onderzoek naar oogziektes. De voorlopige opbrengst is 45.000 euro.