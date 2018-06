Aangehouden drugsafvaldumpers gelinkt aan nog een dumping

De voorlopige hechtenis van drie verdachten die begin juni zijn aangehouden na het dumpen van drugsafval in Zuidwolde is gistermiddag door de rechtbank in Zwolle verlengd met drie maanden. De verdachten waren vermoedelijk betrokken bij nog een drugsdumping in Benthuizen, waarbij een persoon onwel is geraakt.