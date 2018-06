Verdachte aangehouden na beschieting kantoorpand Teleportboulevard is lid motorcyclegang

De verdachte die vanochtend om 06.00 uur naar aanleiding van een schietincident aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk door een arrestatieteam in zijn woning is aangehouden is een 41-jarige man uit Woerden.

Hij is lid van een outlaw motorcyclegang. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

President van de Chapter Silencio

De 41-jarige man is de president van de Chapter Silencio, afdeling Woerden, van de Caloh Wagoh MC Main Triad. De verdachte zit in volledige beperkingen en derhalve doet de politie verder geen mededelingen.

.Op donderdag 21 juni sneuvelde rond 23.00 uur een raam van een kantoorpand. Recherche en Forensische Opsporing stelde ter plaatse een onderzoek in en stelde vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen. De lanceerbuis is ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen.