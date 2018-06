Achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor taximoord

Een 46-jarige man is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaren gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De rechtbank vindt dat bewezen kan worden dat verdachte met voorbedachten rade een taxichauffeur met messteken om het leven heeft gebracht en hem heeft achtergelaten in het bos net over de grens in Duitsland.

Wat is er gebeurd?

Op 7 mei 2017 krijgt de politie Limburg melding van politie Den Haag dat de taxi van het slachtoffer om 9.30 uur onbeheerd en met bloed besmeurd op de A12, ter hoogte van Zevenhuizen, is aangetroffen. De politie-eenheid Den Haag stelt een onderzoek in naar de sporen in de taxi en in de omgeving van de taxi en kijkt uit naar de eventuele personen in omgeving die gewond zijn. De verdachte wordt even later besmeurd met bloed aangetroffen op een afstand van 1750 meter van de taxi. Op de route van taxi tot verdachte zijn door een speurhond 2 lege portemonnees en pasjes van de taxichauffeur langs de weg aangetroffen. Door de boordcomputer van de taxi uit te lezen, is vastgesteld dat de laatste rit van deze taxi in Maastricht is begonnen en geëindigd in Spaubeek.

De Limburgse politie wordt door hen op de hoogte gehouden van de bevindingen. De politie Limburg gaat in de vroege middag naar het adres van de taxichauffeur. Op dit adres wonen ook de ouders en tweelingbroer van het slachtoffer en hier blijkt dat het slachtoffer is vermist.

Diezelfde ochtend hebben Nederlandse wandelaars met hun honden in Selfkant-Isenbruch in Duitsland het lichaam gevonden van een levenloze man. De politie Limburg geeft dit door aan de Duitse politie. Na onderzoek blijkt het om de vermiste taxichauffeur te gaan.

Verklaring verdachte

De verdachte heeft in Maastricht een taxi genomen en nadat de taxi geruime tijd door Limburg heeft gereden heeft hij de taxichauffeur in een bosgebied in Spaubeek met messteken om het leven gebracht en in een bos vlak over de grens in Duitsland achtergelaten. Daarna is hij met de taxi van het slachtoffer weggereden, met als bestemming Zoetermeer. Ter hoogte van Zevenhuizen is hij gestrand, omdat de brandstof van de auto op was. Hij heeft de taxi op de vluchtstrook gezet met de knipperlichten aan en is te voet verder gegaan.

De verdachte heeft bij een reconstructie en op de zitting verteld dat hij is aangevallen door de taxichauffeur. De rechtbank gelooft dit verhaal niet, omdat de sporen en ander bewijs dat verhaal ontkrachten.

Motief

De reden voor het steken moet kennelijk gezocht worden in het feit dat de verdachte de taxichauffeur van zijn geld en auto wilde beroven. Toen dit niet lukte onder bedreiging met een mes, heeft hij, nadat hij de taxi eerst een uur lang kriskras door het zuiden van Limburg heeft laten rijden, uiteindelijk beslist dat hij zijn doel slechts kon bereiken door de taxichauffeur te doden. De taxichauffeurs is aan de 12 steekwonden overleden.

Nabestaanden

De moord op de jonge taxichauffeur heeft grote psychische gevolgen voor zijn ouders, zijn 2 broers en zijn tweelingbroer. Zij waren, en zijn, hevig ontdaan over de brute wijze waarop het slachtoffer is omgebracht en vervolgens werd achtergelaten in een bos. Het verdriet van de nabestaanden is groot.

Straf

Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank dat de verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade heeft vermoord. De verdachte heeft meerdere gelegenheden gehad zich te kunnen beraden op zijn besluit. De rechtbank legt om die reden ook een hogere gevangenisstraf op dan door de officier van justitie is geëist, namelijk een gevangenisstraf van 18 jaar en daarnaast TBS met dwangverpleging.

Ook moet de verdachte de nabestaanden een vergoeding betalen voor zowel immateriële als materiële geleden schade.